بصورة في شبابها.. محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد والدته: "دلعوها بقى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة

شارك الفنان محمد إمام متابعيه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بوالدته منذ طفولته، احتفالا بعيد ميلادها، الذي حل أمس 6 أبريل.

وعلق إمام على الصورة: "أمي أول حب، أول فرحة، أول أمان، أول تشجيع، هي أول كل حاجة، والسبب في أي حاجة حلوة، هي الحياة نفسها، كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبي ليها".

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أضاف إمام: "عيد ميلادها كان إمبارح، وجمهوري حبيبي دلعها جامد، فكلمتني قالتلي أنا عاوزة أشكرهم كلهم جدا.. فقلت فرصة أقولها أنا اللي بشكرها على كل حاجة، يلا دلعوها بقى".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام فيلم "لص بغداد" الذي كان يعرض بالسينمات قبل إغلاقها، وهو من بطولة فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.