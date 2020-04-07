بعد اقتراحها استخدام المساجين كـ"فئران تجارب".. من الفنانة السعودية مرام عبدالعزيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الفنانة السعودية مرام عبدالعزيز، لهجوم حاد، من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما غردت عبر حسابها بـ"تويتر"، وقدمت اقتراحا للدول لمواجهة أزرمة كورونا المستجد، من خلال استخدام المساجين كـ"فئران تجارب"، وهو الأمر الذي عرضها لسيل من الانتقادات.

ويستعرض الخليج 365 معلومات عن الفنانة السعودية، التي أثارت جدلًا في الساعات القليلة الماضية:

- ولدت في 15 يونيو عام 1984.

- تعيش في دولة البحرين.

- عملت مراسلة تابعة للفضائية اللبنانية LBC، وانتقلت منها إلى قناة وطنية الفضائية.

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- بدأت مسيرتها الفنية في عام 2008، خلال مشاركتها في المسلسل التراثي محسن الهزاني.

- وتوالت بعد ذلك أعمالها الدرامية فشاركت في: "أيام السراب، وراك وراك، أبجد هوز، أيام وليالي، شباب البومب، هوامير الصحراء، متبعثات، شد بلد، 42 يوم".

- لم تقدم سينمائيًا إلا 3 أعمال فقط هم: "الأجودية، صدى، أنين".

وأثارت مرام عبد العزيز، جدلًا واسعًا، بتغريدة، اليوم قالت فيها: "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم، خاصة في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل"، وأضافت أنهم الأجدر بالتجربة بدلا من الفئران والتجارب لصالح اختبارات علاج فيروس كورونا، نظرا لأن تلك الحيوانات لم تؤذينا مثلما فعلوا هم.

وأضافت: "كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة، حتى لو ما كانت النتائج مضمونة منها، عقابا لهم، يستفيد منهم البلد، هم أولى بالتجارب من الفئران والقرود اللي ما أذتنا بشيء".

وبعد سيل من الانتقادات ردت "مرام"، في تغريدة أخرى: "الناس اللي تقول ليه ما تقدمين نفسك لإجراء تجارب الأدوية واللقاحات، أولاً أنا من زمان مقدمة على التبرع بالخلايا الجذعية، وأيضا متبرعة بكافة أعضائي بعد الوفاة، أما بخصوص التجارب السريرية فهي تتطلب أشخاص أصحاء متعافين وهالشيء ما ينطبق علي".