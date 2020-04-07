تعرف على رسالة إليسا لجمهورها في يوم الصحة العالمي

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا تدوينة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر".

وكتبت "إليسا" خلال التدوينة:" يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي في السنة الأكثر أهمية على المستويات الصحية في العصور.. كن ممتنًا للصحة التي تتمتع بها وتأكد من الحفاظ عليها وحماية

الأشخاص الذين تحبهم من خلال البقاء في المنزل ".

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ومن ناحية أخرى، تتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين المصريين، وقد اختارت أغلب أغانى ألبومها الجديد باللهجة المصرية، ويضم

20 أغنية حتى الآن، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، عقب انتهاء التوترات العالمية الخاصة بفيروس كورونا

وتعاونت فى ألبومها الجديد مع الشاعر بهاء الدين محمد بأغنيتين الأولى بعنوان "هعتبرك مت"، وهى من ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، والثانية لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور، من ألحان أحمد زعيم.