فيديو..البرومو الدعائي لمسلسل هيثم شاكر الرمضاني "حب عمري"

نشر الفنان هيثم شاكر، البرومو الدعائي لمسلسله الرمضاني الجديد "حب عمري"، وذلك على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق هيثم على الفيديو قائلاً:"حب عمري رمضان 2020"، وبارك له جمهوره على المسلسل وتمنوا له النجاح والتوفيق في جميع أعماله الفنية القادمة، وذلك

عبر تعليقاتهم على الفيديو.

يذكر أن هيثم قد شارك درامياً في رمضان 2018 من خلال مسلسل "أرض جو" للفنانة غادة عبد الرازق، والتي كانت تعتبر المشاركة الدرامية الأولى لهيثم ولاقى ردود فعل إيجابية حول

دوره في المسلسل.

ومن الناحية الغنائية طرح خيثم ألبومه "معرفة قديمة" العام الماضي، على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، وضم 14 أغنية منهم"مش مهم أنا، مافيش بعد بينسي، كنت مداويني، ياحبيبة، راحتي وياك، ماتغيبوش".