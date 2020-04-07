غداً..فريق مسار إجباري في حفل "أون لاين" مع أسماء أبو اليزيد

يحيي الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" ليلة غد الأربعاء، حفلهم الغنائي "أون لاين" بمشاركة الفنانة أسماء أبو اليزيد، وذلك للترفيه عن جمهورهم ف ظل ظروف العزل المنزلي للوقاية من وباء كورونا المستجد. يقام الحفل في تمام الساعة الـ 10 مساءً بعنوان "رغم المسافة"، ويعد ثاني حفل لـ "مسار إجباري" بتقنية "يوتيوب لايف"، حيث أحيوا حفلهم الأسبوع الماضي على قناتهم الرسمية على "يوتيوب"، وحققت Advertisements نسبة مشاهدة عالية. نسبة مشاهدة عالية. يذكر ان آخر إصدارات "مسار إجباري" الغنائية كانت ألبوم "الألبوم" ضم 8 أغنيات منهم"كائن فضائي، نهايات الحكاوي، صياد، فاكرة، للحزن أصول"، على "يوتيوب" وحقق نسبة مشاهدات مرتفعة وانتشار جماهيري كبير بالإضافة إلى جولة من حفلاتهم الناجحة بعد صدوره.

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