مصطفى قمر يستعد لطرح دعاء ديني في رمضان المقبل

يستعد المطرب مصطفي قمر لطرح دعاء دينى جديد بعنوان "برحمتك أدخل الجنة"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل عبر شاشات التليفزيون، وموقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".



وكان "مصطفى" قد طرح نهاية العام الماضى أحدث ألبوماته وضم 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما،

"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكر ان الفنان مصطفى قمر طرح مؤخراً أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب، وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

