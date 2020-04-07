محمد رمضان لجمهوره: السعادة لا تكمن بالمال بل بالكثير منه

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق "رمضان" على الصورة: "السعادة لا تكمن في المال بل في الكثير منه".
وأضاف: " (ملحوظة) أنا بهزر، والسعادة بجد في رضا ربنا والستر والصحة وحب الناس والكثير من المال برضه".
ويشارك رمضان في بطولة مسلسل البرنس، الذى يقومبإخراجه محمد سامي، وهو أيضا يتولى كتابة قصة وسيناريو وحوار العمل، ويشاركه فى البطولة كوكبة من النجوم والنجمات منهم الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.
ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.
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