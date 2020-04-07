البوستر الرسمي لمسلسل شاهد عيان لـ حسن الرداد

يدخل الفنان حسن الرداد السباق الرمضاني من خلال مسلسله الجديد "شاهد عيان"، وتط طرح البوستر الدعائي الخاص به على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

"شاهد عيان" بطولة "هنا شيحا، وليد فواز،

بسمة، محمد لطفي، ريم عبدالقادر"، إخراج: محمد عبدالرحمن حماقي، وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يقوم الرداد بدور ضابط يتعرض للعديد من المشاكل التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.

يذكر أن الرداد شارك في رمضان 2019 من خلال مسلسله الاجتماعي"الزوجة 18"، وشاركه البطولة "ناهد السباعي، شيماء سيف، سلوى خطاب، هيدي كرم، محمود البزاوي"، تأليف: محمد أبو السعود، إخراج: مصطفى فكري.