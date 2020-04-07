شاهد .. شيماء سيف تطل على جمهورها بالشعر الأشقر

شاركت الفنانة شيماء سيف، جمهورها، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "شيماء" في الصورة، بشعر أشقر وإطلالة كاجوال، Advertisements معلقة:" ده لوك اعلان فودافون و شعري لسه اسود دي بروكه ". معلقة:" ده لوك اعلان فودافون و شعري لسه اسود دي بروكه ". يذكر أن أخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏. "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى محمد ‏علي، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري، إنتاج ممدوح ‏شاهين‏.

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