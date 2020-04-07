رامي صبري يتابع مشاهدات "حياتي مش تمام" ويشكر جمهوره

شكر الفنان رامي صبري جمهوره، لوصول أغنيته الجديدة "حياتي مش تمام" إلى أكثر من 7 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

نشر رامي مقطع قصير من الأغنية وعلق قائلاً:"ومن يوم فراقنا حياتي مش تمام، أكثر من 7 مليون مشاهدة على يوتيوب، شكراً".

يكر ان رامي قد طرح "حياتي مش تمام" فيشهر فبراير الماضي، وحققت انتشار جماهيري واسع على مختلف تطبيقات الأغاني، بالإضافة إلى مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.