فيديو .. لؤي يسجل أكثر من 20 ألف مشاهدة بأغنية ركنت مشاعري

حقق الفنان لؤي بأغنيته الجديدة "ركنت المشاعر" أكثر من 20 مليون مشاهدة، بعد يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

الأغنية من كلمات: رمضان محمد، ألحان: احمد مصطفى ،توزيع: محمود صبر، ويقول مطلع الأغنية:"ضمنت الحكايه فركنت

المشاعر.. وبقيت بتقضى واجب واهو ارتباط والسلام.. وبقيت بتنسى تفاصيل كتيره وحاجات ما بينا وحافكرك للمره الكام.. ضمنت الحكايه فركنت المشاعر وبقيت بتقضى واجب واهو ارتباط والسلام وبقيت بتنسى تفاصيل كتيره وحاجات ما بينا".

"ركنت المشاعر" تتضمن ألبوم لؤي الجديد "على خيرة الله" الذي طرح منه 5 أغنيات على مدار الأسبوع الماضي، وهم"ضقت صبراً، الليلة سهرانين، بأذيني، براشوت، ركنت المشاعر"، وسجلت أغنيية"ضقت صبراً" أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب" لتكن الأعلى استماعاً من بين الـ 5 أغنيات.