ميرنا وليد - بيروت - أطلقت مديرية التوجيه في ​الجيش اللبناني​، كليباً مصوّراً فيه رسالة أمل وشكر، بالتعاون مع الفنان اللبناني ​هاني العمري​، في ظلّ الأزمة الصحية الراهنة التي تواجه اللبنانيين وتحثّهم على البقاء في منازلهم، وتقديراً منها على إلتزام الشعب اللبناني بالحجر المنزلي.

ووضع العمري صوته على هذا العمل، ليوجّه رسالة شكر وتقدير للخمس ملايين لبناني، يؤكّد فيها أننا سننتصر جميعاً على ​فيروس كورونا​.

وبدأ العمري رسالته : من زمان كنّا نسمع إنو العمر بيخلص والشغل ما بيخلص هالمرّة خلص الشغل بس العمر ما رح يخلص.. هيدي مش أول عاصفة مظلمة بتمرق على لبنان تذكروا منيح إنو ما بعد الظلمة إلا نور وما بعد الضيق إلا فرج وما بعد الحجر .. إلا الحريّة.. سوا رح ننتصر على وباء كورونا قريباً".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبناني وهاني العمري يوجّهان "رسالة أمل" الى اللبنانيين.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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