دينا الشربني توجه رسالة مؤثرة لوالدها وتنشر صورة نادرة له

حرصت دينا الشربيني على توجيه رسالة مؤثرة لوالدها في يوم مولده، وعبر حسابها الرسمي على انستغرام، نشرت دينا صورة نادرة لوالدها وكتبت عليها:"أنت الأب الأكثر ود ودعماً لي في هذا العالم، كل عام وأنت بخير، فأنت حقاً مصدر الإلهام والصديق والمعلم، أنك فريدمن نوعك، دائماً تجعني أِشعر بالأمان والطمأنينة بحبك، أحتاج لسنوات عديدة لاستطيع الشبع منك والعيش معك، أتمنى السنوات المقبلة من حياتك تكون مليئة بالسعادة والفرح، أنت تجعلني أشعر بالأمتنان ليس فقط لأنك أب رائع ولكن أيضا لأنك إنسان مثالي، إنها نعمة أن أكون جزءاً منك، شكرا لأنك سوبرمان حياتي، أحبك يا أبي".

من ناحية أخرى تشارك دينا الشربيني في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان".

يشارك في "لعبة النسيان" العديد من النجوم بجانب دينا الشربيني أبرزهم رجاء الجداوي، وهنا شيحة، وأحمد صلاح السعدني، وإنجي المقدم، وعلي قاسم، ومن تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة.

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