الفنان نبيل الحلفاوي يوجه رساله إلى الإعلاميين

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء بعض الإعلاميين على الشاشات التلفزيونية، وغرد الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على تويتر: "رجاء لبعض أبنائنا مذيعين ومذيعات في هذا الظرف الحرج لما تستضيف متخصص أو تستقبل مداخلته مش وقته خالص إثبات وجودك واستعراض معلوماتك".

وأضاف الحلفاوي: "متشاركهوش في الإجابة أو تكمل له كلامه.. ولاتقاطعه قبل مايستكمل المعلومة.. قمة نجاحك أن تنقل تساؤلات الناس وتستوضح الغامض أو غير المفهوم في كلامه". قد يهمك أيضا: نبيل الحلفاوي يواصل الدعاء لرفع البلاء والوباء نجوى كرم تكسر ملل "كورونا" وتداعب متابعيها على "تويتر" بالأسئلة الكوميدية

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