القاهرة - لايف استايل
نشرت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" برومو الحلقة الجديدة من برنامج "صاحبة السعادة" وسيكون ضيف الحلقة الفنان الكبير خالد النبوي.
وعلقت إسعاد يونس على الفيديو قائلة: "ضيفي فنان عالمي مصري حتى النخاع.. استنوا خالد النبوي معايا الأسبوع ده في صاحبة السعادة.. استنونا يومي الأثنين و الثلاثاء الساعة 11 مساءً على دي ام سي".
ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :عالمي، مثقف جدًا، عبقري تمثيل".
ومن ناحية أخرى كانت آخر مشاركات خالد النبوى السينمائية فيلم " يوم وليلة" و يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.
قد يهمك أيضا:
إسعاد يونس توجه رسالة لمتابعيها بسبب خالد النبوي
التعليق الأول لـ خالد النبوي بعد إجراء عملية جراحية
كانت هذه تفاصيل خبر إسعاد يونس تعلن عن ضيف الحلقة الجديدة لـ صاحبة السعادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.