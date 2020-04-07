إسعاد يونس تعلن عن ضيف الحلقة الجديدة لـ صاحبة السعادة

نشرت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" برومو الحلقة الجديدة من برنامج "صاحبة السعادة" وسيكون ضيف الحلقة الفنان الكبير خالد النبوي.

وعلقت إسعاد يونس على الفيديو قائلة: "ضيفي فنان عالمي مصري حتى النخاع.. استنوا خالد النبوي معايا الأسبوع ده في صاحبة السعادة.. استنونا يومي الأثنين و الثلاثاء الساعة 11 مساءً على دي ام سي".

ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :عالمي، مثقف جدًا، عبقري تمثيل".

ومن ناحية أخرى كانت آخر مشاركات خالد النبوى السينمائية فيلم " يوم وليلة" و يشارك في بطولة فيلم "يوم وليلة" كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

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