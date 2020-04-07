عزيز الشافعي ينتقد المهرجانات ويتحدث عن علاقته برامي صبري

القاهرة - لايف استايل
حل الشاعر والملحن عزيز الشافعي ضيفًا على الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "عين" عبر قناة الحياة.
تحدث عزيز الشافعي عن أغاني المهرجانات قائلًا إن صناعها يحق لهم اختيار الشكل الموسيقي المناسب لهم حتى لو كان عن طريق استخدام أواني الطهي كآلات موسيقية، لكن لا يحق لأي منهم سوء اختيار الكلمات لأن الأطفال يحفظون الأغاني ويرددوها.
أضاف أن بعض أغاني المهرجانات تحتوي على كلمات لا يمكن تقبلها في حوار بين صديقين، ولا يصح أن ترد ضمن أغنية مصنوعة ليسمعها الجمهور.
كما تطرق عزيز الشافعي إلى علاقته بالمطرب رامي صبري وتسريب أغنية "زي ما أنتِ" بصوت رامي، موضحًا أنه تجمعه علاقة طيبة برامي كملحن ومطرب، وأن الأخير استمع إلى أغنية "زي ما أنتِ" أثناء التحضير لتسجيل أغنية "حياتي مش تمام"، وجرب تسجيلها، لكن بعدها أعجب الفنان عمرو دياب بالأغنية وقرر ضمها إلى ألبومه، وهو ما جعل عزيز يبلغ رامي أن الأغنية أصبحت غير متاحة، واحتفلا سويًا بضم الأغنية لألبوم عمرو دياب.
استطرد أن عقب انتشار الأغنية بصوت رامي صبري، تواصل معه وأكد له أنه لا يعرف كيف خرجت إلى الجمهور، مؤكدًا أن الأمر لا يتخطى إعجاب رامي بأغنية ناجحة يسجلها بصوته، مثلما قد يفعل هو مع أغنية لعبد الحليم حافظ.
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