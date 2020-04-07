سيد صادق يكشف سبب غيابه عن الساحة الفنية

يحل الفنان سيد صادق ضيفًا على الإعلامية نور يوسف، في أول ظهور تليفزيوني له، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، خلال حلقة الغد من برنامج «ميجا ستار» عبر شاشة قناة «المحور» في تمام الساعة العاشرة مساءً.



ويكشف «صادق» خلال الحوار عن أسباب اختفاءه عن الساحة الفنية قرابة الخمس أعوام وحقيقة اعتزاله المجال وبدايات دخوله المجال، الذي انطلق من خشبة المسرح، مرورًا بالسينما والتليفزيون، وأسباب حصره في أدوار الشر ورجل الأعمال الخارج عن القانون، وحقيقة غضبه لعدم حصوله على تكريمات وجوائز.



يذكر أن برنامج "ميجا ستار" تقدمه الإعلامية نور يوسف، اليوم السبت من كل أسبوع، عبر شاشة قناة "المحور" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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