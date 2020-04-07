شكرا لقرائتكم خبر عن "السعادة تكمن فى الكثير من المال".. مقولة محمد رمضان الجديدة "اعرف الحكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان، على السخرية ومداعبة جمهوره ومتابعيه، بمقولة جديدة كتبها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل، قائلاً: "السعادة لا تكمن في المال بل في الكثير منه ♥️ (ملحوظة) أنا بهزر السعادة بجد في رضا ربنا والصحة والستر وحب الناس والكثير من المال برضه".

ووثق رمضان مقولته الساخرة التي نشرها منذ قليل، وحصدت عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات، بصورة جديدة له من إحدى جلسات التصوير الجديدة التي ارتدي فيها بدلة.

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ويشارك رمضان في بطولة مسلسل البرنس، الذى يقوم بإخراجه محمد سامي، وهو أيضا يتولى كتابة قصة وسيناريو وحوار العمل، ويشاركه فى البطولة كوكبة من النجوم والنجمات منهم الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.