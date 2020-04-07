شكرا لقرائتكم خبر عن "برحمتك أدخل الجنة".. مصطفى قمر يسجل دعاء دينى جديد من ألحانه وتوزيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مصطفي قمر من تسجيل دعاء دينى جديد بعنوان "برحمتك أدخل الجنة"، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل علي يوتيوب والقنوات الفضائية.

ويشارك "قمر" كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وأيضاً مسلسل "اتنين فى الصندوق"، بطولة حمدى الميرغنى، وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى، عرض العمل فى شهر رمضان المقبل. Advertisements

وكان مصطفى قمر قد طرح أواخر العام الماضى أحدث ألبوماته وضم 12 أغنية، منها "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكرأن مصطفى قمر طرح مؤخراً أحدث أغانيه "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب، وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذى طرحه مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.