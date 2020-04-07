“حبة كراميل” أكثر الأفلام مشاهدة على نتفلكس في لبنان

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Apr 07, 2020
أعلنت شبكة نتفلكس العالمية، عن خطوة إطلاقها أسبوعياً، لفيلم لبنانيّ جديد، للنجمة اللبنانية ماغي بو غصن، في إطار الإصدارات الجديدة التي تطرحها عبر منصتها يومياً.
وقد اختارت نتفليكس البدء بفيلم “حبة كاراميل” الذي أصبح متوفراً على نتفلكس وهو العمل الذي جمعها بالنجم التونسي ظافر العابدين استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققه مسلسل “كاراميل” عند عرضه.
واحتل فيلم “حبة كراميل” المرتبة الرابعة كأكثر الأفلام مشاهدة على نتفلكس في لبنان.
كما سيتسنى لمحبي أفلام ماغي متابعة أعمال ماغي مجدداً، حيث ستصبح أفلامها موجودة على الشبكة العالمية.
من جهة أخرى، نشرت ماغي صورة لها تجمعها مع جدتها التي تبلغ من العمر 103 سنوات وكتبت: “جدتي عمرها ١٠٣ سنوات بصحتها الكاملة ووعيا الكامل الله يطول بعمرها.. تقول لي انه مر عليها الكثير من الحروب ومجاعات وأوبئة.. قالت حينها خلصت الدني.. ورجعت كمّلت الحياة وأحلى ما كانت ..وتزوجت وأنجبت أولاداً .. وربّت أولاد أولاد أولادي.. جدتي تعطيني أمل وقوة.. وأحببت أن اتشارك معكم تجربة جدتي الختيارة الحلوة.. واكيد غداً احلى”.
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