"كيكة كورونا" إلهام الفضالة وابنتها تثيران غضب الجمهور.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب احتفالها بعيد ميلاد ابنتها منى العتيبي، حيث أحضرت كيكة على شكل "فيروس كورونا" المستجد، وهو ما عرضها للانتقاد من قبل بعض المتابعين، أبدوا استغرابهم بأنها تستهزئ بحالة الرعب التي تسيطر على العالم نتيجة الوباء.

وأكد عدد من المتابعين أن هذه الأيام ليست جديرة بالاستهزاء نظرًا لأن الوقت صعب إثر تصاعد أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الدول العربية والعالمية.

وأشاروا إلى أنهم ليس قصدهم عدم الاحتفال خلال الحياة العائلية العامة، ولكن هناك الكثير من الأشخاص يحاولون الاستهزاء بالمرض ويصورون مقاطع فيديو ويتداولونها على مواقع التواصل، لكنها تلقى في أغلب الأحيان ردود فعل منتقدة، ودعا عدد آخر من المشاهير أن يسعوا في تقديم النصائح التي تساعد في الوقاية من الفيروس.

وعلق أحد المتابعين:"لا حول ولا قوة إلا بالله ناس فاضية ما عندها شغل ناس تدعي عشان زوال كرونا وناس تحب هالسوالف سخافة"، وقال آخر :"الله لا يبلانا مرض وخطير بدال ما يدعون أو شي يسون كيك ع شكل فايروس".

Advertisements

وكتب متابع ثالث:"يا رب متعنا بعقولنا أنا مادري ذوالا الناس وش يحسون فيه، ما عندهم إحساس ما عندهم ضمير، الناس تتعب وتوعي عن ذا المرض الله يحمينا، وذوالا يحتلفون على شكله"، وقال آخر :"ما يجوز كذا حتى مو مبروك أكلها لأنها شكل فيروس".

وكانت الفضالة تعرضت أيضاً للانتقاد بسبب ظهورها برفقه ابنتها منى، في فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، وذلك من داخل غرفة العمليات عقب انتهاء نجلتها من إجراء عملية إجهاض الجنين.

وقالت الفضالة في الفيديو "خلصت عمليتها وصحيت الحمد لله، وهذا البينج ليس قويا، لأنها كانت خايفة البينج يكون ثقيل، وما طولت وهي الحمد لله طيبة وبخير".

وظهرت ابنة الممثلة الكويتية، داخل غرفة العمليات وهي نائمة على السرير وممسكة بالهاتف، لتثير استفزاز عدد من المتابعين الذين انتقدوها.