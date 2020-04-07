ريتا حرب محجوزة في السعودية.. ووضعها "هستيري"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تعاني الممثلة اللبنانية ريتا حرب هذه الأيام وضعا صعبا نتيجة توقف تصوير المسلسل الخليجي "ضرب الرمل"، بسبب انتشار فيروس كورونا، وفرض عدد من الدول توقف التصوير والإغلاق التام كمحاولة للحد من تفاقم هذه الأزمة واحتواء المرض.

وتتواجد ريتا حرب هذه الأيام في منطقة القصيم بالسعودية، إذ اضطرت للبقاء هناك بعد إعلان التعبئة العامة وحظر التجول وتوقف الطيران سواء في السعودية أو في لبنان.

وكانت حرب قد توجهت منذ حوالي شهر ونصف للعيش في منطقة القصيم لتصوير المسلسل الرمضاني "ضرب الرمل" الذي تدخل من خلاله السباق الرمضاني 2020 إذ من المقرر أن يتم عرضه عبر قناة "سي بي سي".

Advertisements

وأبدت ريتا سعادتها بهذه المشاركة الخليجية الأولى، إذ ستدخل الدراما السعودية من بابها العريض من خلال تقمص شخصية سيكون لها وقعها المميز، حيث ستبقي على لهجتها اللبنانية وستؤدي دور المرأة اللبنانية العصامية التي خاضت معترك الحياة بقوة وببسالة.

وتجسد ريتا حرب في هذا العمل شخصية "ثريا" الزوجة الثانية لشوقي، الذي يجسد دوره الممثل خالد عبد الرحمن. وهي امرأة ذكية جدا يعتمد عليها زوجها في أمور كثيرة ويشاركها في اتخاذ قرارته المصيرية، لتتسارع بعدها الأحداث ضمن حبكة درامية مميزة، خاصة أن العمل سيمتد على ثلاث مراحل عمرية ضمن قالب درامي عصري.

تجدر الإشارة، إلى أن الممثلة ريتا حرب سبق وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية في لبنان وتركت أثرا على الساحة منها: شخصية رزان في مسلسل أدهم بيك، ولميس في مسلسل 10 عبيد صغار، ورغدة في مسلسل طريق آخر الليل.

الفيديو المرفق، تعرض خلاله الممثلة اللبنانية ريتا حرب الحالة الهستيرية التي تمر بها خلال تواجدها وحيدة في منطقة القصيم، مؤكدة أنها تمضي بعضا من وقتها وهي تراقب المارة عن طريق النافدة وهي تحتسي قهوتها، لافتة إلى أنها تشعر ببعض الأحيان برغبة في البكاء، كاشفة عن أنها لم تستطع المغادرة في الطائرة المتوجهة إلى بيروت منذ أيام وذلك لبعد المنطقة التي تتواجد فيها.