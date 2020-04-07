هكذا تحاول لي لي قاسم الظهور بأبهى إطلالة في الحجر المنزلي! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية لي لي قاسم، عن يومياتها في الحجر المنزلي الذي تتواجد فيه خلال فترة حظر التجول، المفروض على الجميع، لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وقالت لي لي في فيديو خصت به موقع "فوشيا": "أحاول قدر الإمكان ألا أشعر بالملل وأستغل وقتي بصورة مثالية، فعلى سبيل المثال أبدأ يومي بتناول النسكافيه حتى أستطيع استكمال يومي بنشاط".

وأوضحت في الفيديو أنها ستذهب إلى الطبيب للخضوع لجلسة خاصة بالبشرة، مضيفة: "أرتدي القفازات ومعي الكمامة، التي أرتديها بمجرد الخروج من السيارة".

وتابعت: "أستغل وقتي قبل الحظر بالاهتمام بنفسي ومنحي طاقة إيجابية، لأنني أريد أن أكون في أبهى صوري عندما تمر هذه الأزمة".

وظهرت لي لي مستلقية على ظهرها أثناء خضوعها لجلسة العناية بالبشرة، ليبدأ الطبيب الحديث وشرح طبيعة الجلسة التي ستخضع لها قائلًا: "هذه الجلسة يتم الخضوع لها مرة في الشهر، لمدة 6 أشهر، يتم استخدام الليزر فيها، تجدد الطبقة الداخلية والخارجية للبشرة، وتغلق المسام تمامًا، وتصبح البشرة مثل الأطفال، ويتم استخدام الكريمات بعد نهاية الستة أشهر، لمدة أسبوعين، مع الابتعاد تمامًا عن أشعة الشمس".

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وحرصت لي لي على التسوق قبل بدء حظر التجوال لشراء بعض المستلزمات لابنتها، ثم عادت إلى منزلها وقالت: "في المساء أبدأ متابعة التلفزيون والبرامج الحوارية".

وفي نهاية الفيديو، قالت الفنانة المصرية: "قبل النوم مباشرة أحرص على القراءة، وفي هذه الفترة أقرأ كتاب (the secret)، أنجز بعض الصفحات قبل النوم".

لي لي قاسم مواليد عام 1990، من الوجوه الجذابة التي أثبتت وجودها على الشاشة الصغيرة سواء من خلال عملها كمذيعة أو من خلال بداية تألقها في إعلانات قناة "ميلودي".

ومن المعروف عن الفنانة لي لي قاسم، جرأتها في اختيار ملابسها وإطلالاتها عبر حساباتها الشخصية، ومن أشهر أعمالها الفنية "سلسال الدم"، و"ريكلام"، و"مملكة الغجر"، وسوق الجمعة" و"نصيبي وقسمتك" و"فرصة سعيدة".

وقالت لي لي في لقاء سابق مع "فوشيا" إنها من عشاق التاتوه، وتختار نوعية معينة منه تعبر عن معان جميلة، لافتة إلى أن من أقرب التاتوهات إلى قلبها جملة "اتبع قلبك" على شكل مفتاح؛ لأنها تسير وراء مشاعرها عند اتخاذ القرارات.