يارا تلتقي بجمهورها لايف على Tik Tok

القاهرة - لايف استايل
قررت المطربة اللبنانية يارا التواصل مع الجمهور في بث مباشر لتمضي بعض الوقت معه خلال فترة العزل المنزلي.
نشرت يارا عبر حسابها على انستغرام، صورة لتعلن عن الموعد، واختارت تطبيق Tik Tok لتلتقي من خلاله بجمهورها.
وحددت اليوم السبت 4 أبريل، في تمام التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية ليكون الموعد الذي تلتقي فيه بجمهورها.
يشار إلى أن يارا سبق وحاولت تقديم حفل لايف لكن بسبب الإنترنت لم تستطع فعل ذلك.
كانت يارا قدمت أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" لمطالبة الجمهور بالبقاء في المنزل للحفاظ على سلامتهم، من كلمات وألحان طارق أبو جودة.
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