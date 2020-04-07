أحمد حسن ينتقد تصريحات دينا الأخيرة ويعلق عليها

انتقد لاعب كرة القدم السابق أحمد حسن بعض التصريحات المنسوبة اللفنانة دينا بسبب التي كشفت فيها عن اضطرارها للنزول للعمل مع أخذ التدابير بتعقيم موقع التصوير.

ونشر حسن صورة من نص تصريحات دينا مع صورتها عبر حسابه على Twitter وعلق عليها قائلاً: "بما إن اللوكيشن معقم وفيه مطهرات وكمامات، لا بقى ده إحنا نيجي نصلي الجمعة الجاية عندكم، وإخواتنا الأقباط ييجوا يوم الأحد طالما مش عارفين نعقم ونحط كمامات في المساجد والكنائس، والله هم يبكي وهم يضحك".

على صعيد آخر، كانت دينا سبق ونشرت فيديو لها من المطبخ وهي تقوم بإعداد العجين، وأوضحت أنها استبدلت الرياضة بالعجن الذي يقوي العضلات، خلال فترة العزل المنزلي.

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