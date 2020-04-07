أحلام تطالب متابعيها بالصيام والاستغفار لرفع البلاء عن البلاد

القاهرة - لايف ستايل طالبت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي متابعيها، بالدعاء والصيام والاستغفار لرفع بلاء فيروس كورونا المستجد عن البلاد. ونشرت أحلام مقطع فيديو لدعاء، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت :" يارب اننا قد عرفنا قدرنا فلا تطل علينا البلاء، أكثروا من الدعاء والصيام والاستغفار". وأعلنت الصحة الإماراتية، أمس، في مستجدات كورونا إن البلاد سجلت 277 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات في الدولة 2076. Advertisements قد يهمك أيضا: أحلام تكشف عن وجه ابنتها لأول مرة إبنة أحلام في أحدث ظهور لها

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