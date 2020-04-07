ليلى علوي تنعي وفاة زوجها السابق منصور الجمالنعت الفنانة ليلى علوي زوجها السابق منصور الجمال الذي رحل عن عالمنا اليوم، وعبر حسابها الرسمي على انستغرام، نشرت ليلى علوي صورة بيضاء وعلقت عليها "إنا لله وإنا اليه راجعون .. ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الإعمال د

نعت الفنانة ليلى علوي زوجها السابق منصور الجمال الذي رحل عن عالمنا اليوم، وعبر حسابها الرسمي على انستغرام، نشرت ليلى علوي صورة بيضاء وعلقت عليها "إنا لله وإنا اليه راجعون .. ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الإعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية .. ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان".

تزوج منصور الجمال من الفنانة ليلي علوي في الفترة من عام 2007 حتى انفصلا عام 2015 بهدوء.

تخرج منصور الجمال في كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد من المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.

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