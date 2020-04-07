شيرين تتخطى المليون الأول بـ«مش قد الهوى»

حققت المطربة شيرين عبدالوهاب نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياتها التي تحمل اسم "مش قد الهوى"، والتي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتخطت الأغنية المليون الأول منذ طرحها يوم الجمعة الماضي، ووصلت نسبة استماع الأغنية حتى الآن إلى مليون و140 ألف مشاهدة في أقل من ثلاثة أيام، كما تصدرت الأغنية تريند المحتويات الرائجة بموقع "يوتيوب".

وتعاونت شيرين في أغنية "مش قد الهوى" مع كل من الشاعر الغنائي محمد الغتيني، والملحن محمد رحيم، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، ووضع الفواصل الموسيقية محمد رحيم، وجيتار مصطف أصلان، وكولة محمد عاطف، وكلارنيت حموسة، وميكس وماستر أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية:

"قالي إنتي مش قد الهوى.. سيبي الهوى لناسه

إيه دخلك بإحساسه.. البعد فيكي حلال

وأنا من ساعتها بعدت

قالي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة.. وأنا سبته يتمادى

أصل السكوت في الحالة دي هو أبلغ رد

عايزني أحبه وأمشي في سكة مغمضة وياه.. وأصبح ألاقي نفسي ضحية جديدة من ضحاياه

وأخدلي سنين دموع عذاب وندم.. وأنا بنساه هنساه

عايزني أسيبله قلبي ده اللي محلتيش غيره.. وأسلم ليه وأسيب نفسي وأنا واثقة في ضميره

وضميره مات واللي يموت ما بترجعلوش حياة".

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