القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصور لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت كارمن على الصور قائلة : " الفنان خالد النبوي حكي قصه حلوه قوي ، لو خيروك بين انك تعمل اللي يريحك ولا تعمل اللي بتحبه و قال انه كان بيعمل اللي بيحبه بس اكتشف ان ده مش دايما مريح فقرر يعمل اللي يريحه ، انتوا تختاروا اللي بتحبوه ولا اللي يريحكم؟".
وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "في بعض الحالات لازم نعمل اللي بنحبه".
وتابعت أخرى قائلة :" ما هو اللي بنحبه هو اللي بيريحنا ".
و يذكر أن أخر أعمال كارمن سليمان، كانت أغنية "بصاتك"، وحققت نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.
قد يهمك أيضا:
للمرة الأولى كارمن سليمان تظهر وجه طفلها
كارمن سليمان تتحدى زوجها مصطفى جاد في "معكم منى الشاذلي"
كانت هذه تفاصيل خبر كارمن سليمان تعلق على جملة لـ خالد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.