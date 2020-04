شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز جديد حققه ألبوم "CALM" فى إنجلترا .. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع ألبوم " CALM " للفريق الأسترالي الشهير Seconds of Summer 5 أن يتصدر الرسومات البيانية للألبومات الغنائية لهذا الأسبوع في انجلترا متفوقا علي عدد من أشهر نجوم الغناء في العالم مثل النجمة العالمية دوا ليبا التي اطلقت مؤخرا البومها الغنائي " Future Nostalgia "، و ذلك حسب موقع " سيليب ميكس" .

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يتصدربها ألبوم للفريق الرسومات البيانية في إنجلترا، حيث تعد هذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها فريق Seconds of Summer 5 للرسومات البيانية، وبعد أن تصدر ألبوم " Sounds Good Feels Good " الذي أطلق في 2015 للفريق الشهير الرسومات البيانية الإنجليزية في ذلك الحين .

يذكر أن البعض وجد أن اسم ألبوم calm و الذي يعني " هدوء" لم يكن أكثر ملاءمة الآن وسط ضغوط الأزمة الصحية المستمرة في العالم كله بسبب كورونا ، في حين أكد قطاع آخر من المعنيين بالموسيقي و الغناء أن اسم الألبوم يعطى بصيص أمل للكثيرين أن الأوضاع في العالم ستتحسن و ستصبح أكثر هدوء.

يضم الفريق الغنائى 4 أعضاء وهم مايكل كليفورد و لوك همينجز و كالوم هود وأشتون إيروين ، و جاء اختيار اسم الألبوم من الأحرف الأولى لجميع أعضاء الفريق ، و هو الأمر الذي أكده لوك همينجر لـ " New York Post " .

واستكمل : أنها إشارة و تحية إلى جماهيرنا الذين ابتكروا لنا هذا الاسم في أيامنا الأولى ، لقد استخدموا هذا الاختصار لفترة طويلة ، بالضافة إلا أن هذا الاسم يلخص نوعا ما أننا أصبحنا أكبر سنا وأكثر حكمة.

يحتوي ألبوم CALM للفريق الأسترالي الشهير Seconds of Summer 5 علي 12 أغنية وهم :

"Red Desert"

"No Shame"

"Old Me"

"Easier"

"Teeth"

"Wildflower"

"Best Years"

"Not in the Same Way"

"Lover of Mine"

"Thin White Lies"

"Lonely Heart"

"High"