شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من الطفولة ورسالة شكر وحب.. هكذا هنأ محمد أمام والدته بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد إمام، على الاحتفال بعيد ميلاد والدته، بنشر صورة تجمعهما من دولاب الذكريات فى فترة طفولته، عبر حسابه بإنستجرام، ليوجه لها رسالة شكر وحب على مساندتها له طوال السنوات الماضية.

وقال إمام، على الصورة التى نشرها "أمى أول حب.. أول فرحة.. أول أمان.. أول تشجيع.. هى أول كل حاجة.. والسبب فى أى حاجة حلوة.. هى الحياة نفسها.. كلام الدنيا مش حيديها حقها وبوستات العالم مش حتعبر عن حبى ليها.. عيد ميلادها كان امبارح وجمهورى حبيبي دلعها جامد فا كلمتني قالتلي أنا عاوزة أشكرهم كلهم جداً.. فا قلت فرصة أقولها أنا اللي بشكرها على كل حاجة.. يلا دلعوها بقى".

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وخاض أمام مؤخراً بطولة فيلم "لص بغداد" مع النجم فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.