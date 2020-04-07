شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم يروى كواليس التعاون مع شيرين فى "مش قد الهوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن محمد رحيم كواليس التحضير لأغنية "مش قد الهوى" للنجمة شيرين عبد الوهاب، التى طرحتها السبت الماضى وحققت عددا كبيرا من المشاهدات على موقع "يوتيوب" .

رحيم قال إن الأغنية حضروا لها "ع التليفون" ثم ذهبت إلى الموزع أحمد إبراهيم لوضع التصور المبدأى للأغنية، وقبل أزمة كورونا بحوالى 4 أيام غنت شيرين الأغنية، وبعدها بـ 3 أيام أدت شيرين الأغنية مرة أخرى بطبقة مختلفة، ثم انتهى أحمد إبراهيم من مكساج الأغنية قبل طرحها بيوم واحد .

وقال رحيم عن الأغنية: "محاولة جادة لتقديم أعمال جديدة لكل الجمهور الغالى فى مصر والوطن العربى والعالم فى هذه الفترة حتى يشارك الفنان جمهوره كل لحظة فى هذه الظروف، ويارب الغنوة تعيشوا معاها ولو لحظة سعادة".

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وتقول كلمات الأغنية‎ :‎قالى انتى مش قد الهوى‎.. ‎سيبى الهوى لناسه، إيه دخلك بإحساسه‎ ..‎البعد فيكى حلال، وانا من ساعتها بعدت‎ .. ‎قاللى من الكلام اللى بيوجع ياما بزيادة، وانا سيبته يتمادا‎.. أصل السكوت فى الحاله دى هو ابلغ رد.

وعادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً إلى مواقع التواصل ‏الاجتماعى بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة ‏حساباتها على السوشيال ميديا بعد أزمتها الأخيرة‎.‎

وكانت شيرين قد روجت للأغنية من خلال حسابها الشخصى على ‏موقع "تويتر"، قائلة: "حبايبى أغنيتى الجديدة اللى وعدتكم بيها مش ‏قد الهوى قريب على يوتيوب‎".

شيرين كتبت عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر" لتحث الجمهور على ‏البقاء بالمنزل والتزام العزل المنزلى للحد من انتشار فيروس ‏كورونا، قائلة: "أنا هنا يا حبايبى واتبسطت جدًا لما فى ظل ‏الظروف اللى العالم كله فيها وكل اللى ليه حد بيحبه قلقان وخايف ‏عليه، لقيتكم فاكريننى وبتسألوا عنى، أنا عايزة أطمنكم إنى بخير ‏الحمد لله وحالى زى حالكم كلكم، قاعدة فى بيتى مع عيلتى وبدعى ‏إن الغمة دى تعدى على خير‎".