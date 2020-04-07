شكرا لقرائتكم خبر عن "مش قد الهوى" لـ شيرين تحقق مليون ونصف مشاهدة فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "مش قد الهوى" التى طرحتها النجمة شيرين عبدالوهاب من 3 أيام من تحقيق حاجز المليون والنصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من ‏كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية‎ :‎قالى انتى مش قد الهوى‎.. ‎سيبى الهوى لناسه، إيه دخلك بإحساسه‎ ..‎البعد فيكى حلال، وانا من ساعتها بعدت‎ .. ‎قاللى من الكلام اللى بيوجع ياما بزيادة، وانا سيبته يتمادا‎.. أصل السكوت فى الحاله دى هو ابلغ رد.

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وعادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً إلى مواقع التواصل ‏الاجتماعى بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة ‏حساباتها على السوشيال ميديا بعد أزمتها الأخيرة‎.‎

وكانت شيرين قد روجت للأغنية من خلال حسابها الشخصى على ‏موقع "تويتر"، قائلة: "حبايبى أغنيتى الجديدة اللى وعدتكم بيها مش ‏قد الهوى قريب على يوتيوب‎".

شيرين كتبت مؤخرا عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر" لتحث الجمهور على ‏البقاء بالمنزل والتزام العزل المنزلى للحد من انتشار فيروس ‏كورونا، قائلة: "أنا هنا يا حبايبى واتبسطت جدًا لما فى ظل ‏الظروف اللى العالم كله فيها وكل اللى ليه حد بيحبه قلقان وخايف ‏عليه، لقيتكم فاكريننى وبتسألوا عنى، أنا عايزة أطمنكم إنى بخير ‏الحمد لله وحالى زى حالكم كلكم، قاعدة فى بيتى مع عيلتى وبدعى ‏إن الغمة دى تعدى على خير‎" .