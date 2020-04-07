شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد خالد أنور مع "خالته" حلا شيحة من كواليس "دهب عيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت صورة من كواليس مسلسل "دهب عيرة" النجمة حلا شيحة والممثل الشاب خالد أنور ومن المقرر المنافسة بالعمل فى الموسم الرمضانى المقبل، وهو من بطولة النجمة الكبيرة يسرا .



حلا شيحة وخالد أنور

ويجسد أنور شخصية تدعى "هشام" وهو ابن الفنانة يسرا ضمن أحداث المسلسل، بينما تجسد حلا شيحة شخصية شقيقة بطلة العمل الفنانة يسرا وتقدم من خلاله دور مختلف يغير جلدها عن أعمالها السابقة وتفاجئ جمهورها به .

وتجسد بطلة العمل الفنانة يسرا شخصية تمتلك مصنع ملابس ضمن احداث المسلسل وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى .

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وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك فى بطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.