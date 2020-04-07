شكرا لقرائتكم خبر عن مع ترشيحه لـ"جوكر".. شاهد جوني ديب فى صورة تخيلية بفيلم بات مان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ الإعلان عن العمل علي سلسلة جديدة تدور حول بات مان أو الرجل الوطواط، ولدي محبي تلك الشخصية شغف كبير خاصة مع ذهاب الدور إلي النجم الشاب روبرت باتينسون، فرغم الانتقادات الذى واجهها إلا أنه راهن علي نجاح تلك السلسلة أكثر من أي عمل مضي مراهناً علي إعجاب الجمهور بالفيلم فور طرحه في دور العرض كما هو منتظر العام القادم 2020.

وبالتأكيد مع الإعلان عن فيلم بات مان، تساءل كثيرين حول الشخصية التي ستلعب دور الجوكر، وهي الشخصية الذي خمن كثيرون بأن بطلها سيكون النجم جوني ديب، والذي كان مرشح للعب الدور عام 2008 مع المخرج كريستوفر نولان قبل أن يذهب الدور إلي النجم الراحل هيث ليدجر والذي لعب الدور بأداء عبقري وخيالي فاز به علي جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد.

وما ان تم الإعلان عن اسم جوني ديب حتي ذهب كثيرون لتخيل شكله خاصة أنه معروف بقدرته علي أداء الأدوار المركبة بكل براعة، وبالتالي سيكون لعب الدور بمثابة حلم كبير لكافة عشاق النجم الشهير الذي مثل أدوار رائعة أبرزها سلسلة قراصنة الكاريبي الذي كان أحد أهم عوامل نجاحها بشخصية جاك سبارو.

Advertisements



جوني ديب مع صورته المنشورة في موقع Heroic Hollywood

ورغم ذهاب كثيرين أن جوني ديب وافق علي لعب الشخصية، إلا انه لم يتم التأكيد بشكل رسمي حتي الآن، ليظل الأمر مجرد تخمينات لم تصل إلي تأكيد رسمي بعد، وذلك رغم تأكيد تقارير عديدة أن ديب وافق بالفعل ويتمني لعب الشخصية خاصة أنه يعيش أسوأ مراحله المهنية بسبب مشاكل عديدة علي صعيد التمثيل أو حياته الشخصية.