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شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الكورونا..كيف استفاد أرنولد شوارزينجر من حيواناته للتبرع للمحتاجين؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " و حدوث المزيد من التدمير في جميع أنحاء العالم ، يبذل بعض المشاهير مجهود واضح من أجل تشجيع العادات الصحية خلال هذه الأوقات العصيبة ، ومن بين هؤلاء المشاهير هو نجم الأكشن الشهير أرنولد شوارزينجر الذي قرر أن يساعد علي طريقته الخاصة .
فقد طرح ارنولد مجموعة من الملابس التي تحمل صورته و هو بصحبة اثنين من حيواناته الذين يظهروا بصحبته دائما علي الـ Social media و هم حماره " لولو " والمهر الصغير "ويسكي" و تحمل المنتجات عبارة تدفعهم للبقاء في المنزل خلال هذه
الفترة والتبرع بعائدها لضحايا كورونا
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النجم الشهير مع حيواناته
ونشر النجم الشهير علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " و التي تضم أكثر من 20.2 مليون متابع صور التقطها في مزرعته و هو يرتدي " السويت شيرت " الذي حمل صورته مع لولو وويسكي ، و هي الصورة التي لاقت اعجاب الكثير من محبيه و عشاقه حول العالم .
من جهه أخري كان النجم الشهير أعلن مؤخرا علي صورة إحدي البضائع فكتب : " لأنكم تحبون ويسكي ولولو كثيرا فأنا قررت إن تكون نسبة 100٪ من عائدات هذا القميص ستذهب إلى " afterschoolallstars " و ذلك من أجل المساعدة في مهمتنا لتوفير الطعام للأسر التي نخدمها أثناء إغلاق المدارس " .
احدي البضائع الخاصة بالنجم الشهير
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