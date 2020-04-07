شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تشكر السقا.. وترد على أحد متابعيها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة نادية الجندى الشكر إلى النجم أحمد السقا، لمشاركته فى مسلسل "سكر زيادة"، والذى تقوم ببطولته بالاشتراك مع النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، حيث قالت نادية الجندى عبر حسابها وتعليقا على صورة حمعتها بالسقا والمخرج وائل إحسان: "يا أحمد أنت نورتنا في المسلسل.. وجودك إضافة للعمل أنت فنان جميل وخلوق وملتزم".

وتابعت: "عملنا شغل جميل ومشاهد أكشن يا رب تعجب الجمهور.. وإن شاء الله نلتقي في عمل سينما يعمل انقلاب.. ربنا يوفقنا جميعاً يا رب..وألف مبروك ليك على برنامجك اغلب السقا.. بالنجاح والتوفيق ليك.. ومعانا بالصورة المخرج وائل إحسان.. الصورة أثناء تصوير مشهد الأكشن بالعمل.. انتظروا مسلسل سكر زيادة فى رمضان".

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نادية الجندى ترد على احد متابعيها

وتعليقا على الصور، رد أحد المتابعين: "أخبار خليك في البيت.. وكورونا ايه.. الكلام لنا والفعل لغيرنا"، ولكنها ردت عليه بشكل قاطع قائلة: "المشاهد ديه متصورة من أول شهر مارس قبل تفشى فيروس كورونا احنا بنصور من 3 شهور".

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا ومن إخراج وائل إحسان.