شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مى سليم تشارك فى مباردة ”الخليج 365” وتدعم أطباء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة مى سليم فى المبادرة التى أطلقها الخليج 365 بعنوان "إدعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بمستشفيات الحجر الصحى فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا".

وقالت مى سليم فى فيديو خاص لـ"الخليج 365":"عاوزة أشكر كل الدكاترة وكل الممرضين وكل شخص موجود فى كل مستشفى دلوقتى بيحاول يسعف أى مريض، بنقولكوا إحنا بنقدر جدا مجهودكم وإن انتوا مش قاعدين فى البيت زينا وموجودين فى المستشفى على طول علشان تقدروا ان انتوا تكونوا موجودين مع الحالات اللى عندها فيروس كورونا بطلب من كل الناس ان هيا تقعد فى البيت علشان نحاول نخفف الضغط اللى ممكن يكون فى المستشفى بسبب وجود الحالات المصابة بالفيروس ".

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وأضافت مى :" وبنقول ان شاء هو وقت وهيعدى وهنمر بيه بكل سلام إن شاء الله طول ما احنا ملتزمين بكل التفاصيل وبكل التعليمات المذكورة من وزارة الصحة هرجع تانى أشكر كل دكتور وكل دكتورة واقفين جمبنا وبقولهم ربنا معاكوا وان شاء الله أيام وهتعدى وبطلب من الناس كلها إنها تقعد فى البيت علشان مندخلش فى أعداد كبيرة مصابة بالفيروس ورمضان يدخل علينا بخير وكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم".

وترتبط مى سليم بمسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين وإنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته محمود عبد المغني، نيكولا معوض، يوسف عثمان، هنادى مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.