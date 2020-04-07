شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوطه في الفخ.. بروفيسور La Casa De Papel "التركيز قبل العمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الموسم الرابع من المسلسل الإسباني La Casa De Papel، تفوقًا كبيرًا من قبل الممثل العالمي ألفارو مورتي صاحب شخصية "البروفيسور"، على السلطات الإسبانية، وسرعان ما انتهى الموسم بنهاية غير متوقعة بعد سقوطه في الفخ على يد المحققة "راكيل".

وفى رسالة جديدة نشرها البروفيسور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بعد انتهاء الموسم الرابع، قال فيها: "التركيز أهم من العمل" ونشر صورة من وراء كواليس تصوير أحد المشاهد التي تم تصويرها ضمن مراسم زفاف "برلين" في الأحداث.

وفى سياق متصل حصل المسلسل الإسبانى La Casa De Papel على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

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وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامى تمت مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.



البروفيسور

ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papel، حول اعتقاد البروفيسور، أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن إخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن أشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف.