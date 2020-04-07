شكرا لقرائتكم خبر عن راسل كرو..جسد شخصية "نوح"وباع مقتنيات زوجته بعد انفصاله عنها..فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الثلاثاء، النجم العالمى راسل كرو بعيد ميلاده، والذى لمع في هوليوود بالعديد من الأعمال السينمائية المحفورة في أذهان جمهوره من مختلف دول العالم، حيث جسد كرو فى السينما الأمريكية العديد من الشخصيات البارزة والتى تركت أثرا كبيرا لدى الجمهور منها، دور "جون ناش" فى رائعته A Beautiful Mind، ودور "ماكسيموس" فى فيلمه الشهير Gladiator المعروف بـ "المصارع"، هو الفيلم الذى فاز بـ5 جوائز أوسكار عام 2001 ومنها جائزة أفضل ممثل لراسل كرو، وأيضا دوره الذى لا ينسى فى فيلم The Insider، كما حقق نجاحا كبيرا من خلال دوره في فيلم النبى "نوح".





حقق راسل كرو من خلال فيلم "نوح" نجاح كبير وأعلى الإيرادات، وتدور قصة فيلم سيدنا "نوح" وهو الدور الذى جسده راسل كرو، بأن يحث قومه على التوقف عن طغيانهم من أجل انقاذ أنفسهم من الطوفان، ولكن لا أحد يسمع له، حتى يمضى هو وعائلته على السفينة وبعض من الحيوانات حتى لا تنقرض.





اشتهر بعلاقته العاطفية غير المستقرة مع النجمة الأسترالية "دانيال سبنسر" والتى بدأت فى 1989م، إلى أن تزوجوا فى عام 2003 ولكن فى عام 2012 أعلن الثنائى انفصالهما، ومن الواضح أن هذا الانفصال لم يؤثر عليه، بل أقام مزاد أطلق عليه "فن الطلاق" في السابع من شهر ابريل لأنه يتزامن مع عيد ميلاده وذكرى زواجه.





وعرض راسل كرو خلال هذا المزاد متعلقاته ومتعلقات زوجته السابقة والذى ضم سيارته المرسيدس، وبعض السيارات العتيقة، والأثاث، والمجوهرات، وأدوات موسيقية وسينمائية، وساعة بلاتينية ثمنها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى متعلقات من أفلامه السينمائية، مثل دروع وسيوف من فيلم " Gladiator " وغيرها.