شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض مسرحية "شيزلونج" لثلاثى نجوم مسرح مصر أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبث وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب المسرحية الكوميدية شيزلونج فى تمام الساعة 11:45 مساء اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020 ضمن عروض مبادرة خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك، وهى باكورة الأعمال المسرحية لثلاثى مسرح مصر مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى ومحمد أنور.

‏يذكر أن العرض المسرحى الكوميدى شيزلونج إنتاج فرقة مسرح الشباب عام 2009 وبطولة طلاب ورشة حلم الشباب بطولة سامح عبد السلام ، مصطفى خاطر ، حمدى الميرغني ، محمد أنور ، وليد محمد ، عمرو بهى ، محمد السيد ، بسام عبدالله ، رامز سامى ، محمد سراج ، مصطفى أحمد ، محمود علام ، بلال على ، سارة الدرزاوى ، رانيا عبد المنصف ،أمنية حسن ، ومن اخراج محمد الصغير.

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‏يضم العرض مجموعة من اللوحات المتصلة المنفصلة فى إطار خيالى حول إصابة افراد مجتمع بمرض نفسى وانهيار أعصابهم تحت وطأة الضغط لينتقلوا إلى مصحة للعلاج فيكتشفوا مجموعة من الكائنات الغريبة وتتوالى الاحداث .