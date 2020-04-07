شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تنافس شاكوش وشيبة والليثى فى تترات دراما رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص نجوم الغناء على التواجد والمنافسة فى رمضان، من خلال أداء تترات المسلسلات، ويكون المطرب صاحب الشعبية هو الأكثر طلبا لهذه الأعمال الدرامية، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز المطربين الذين سيُمتعون متابعيهم بأداء التترات والأغانى داخل أحداث مسلسلات رمضان 2020:

نانسى عجرم

تغنى نانسى عجرم تتر المقدمة لمسلسل "سكر زيادة"، بطولة النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، كما تدخل مجال التمثيل للمرة الأولى فى العمل من خلال ظهورها كضيفة شرف، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، وستشاركها بطلات العمل فى الغناء.



نانسى عجرم

أحمد سعد

انتهى المطرب أحمد سعد من تسجيل تتر المقدمة لمسلسل "البرنس"، للنجم محمد رمضان، ومن المقرر أن يُعرض فى سباق دراما رمضان المقبل، وقد تعاون سعد من خلاله مع الملحن وليد سامى، والأغنية تحمل عنوان "مفيش حاجة صعبة"، من كلمات محمد المصرى وتوزيع عمر الخضرى.



احمد سعد

رضا البحراوى

طرح المطرب الشعبى رضا البحراوى أغنية النهاية لمسلسل محمد رمضان "البرنس"، وتحمل اسم "برنس من يومك"، من كلمات دكتور محمد عنتر، وألحان تامر كروان، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم.

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رضا البحراوى

حسن شاكوش

طرح نجم المهرجانات حسن شاكوش الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس" لمحمد رمضان، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والأغنية تحمل اسم "شارع أيامى"، وهى من كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقى إسلام شبيسى، وهندسة صوت محمد جودة.



حسن شاكوش

محمود الليثى

يشارك المطرب الشعبى محمود الليثى بالغناء فى أحداث مسلسل "عمرودياب"، للنجمين على ربيع ومصطفى خاطر، ويشاركه فى الأغنية على ربيع، وتقول كلماتها: "الدماغ هايصة والبنات مايصة والشباب لايصة"، والأغنية من توزيع الموسيقى باسم منير، وهندسة صوت أحمد جودة، والمسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى.



محمود الليثى

أحمد شيبة

وقع الاختيار على المطرب الشعبى أحمد شيبة لتقديم أغنية تتر مسلسل "الفتوة" الذى يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضانى المقبل، ويقدمه بشكل مختلف عن أعماله السابقة، المسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين.