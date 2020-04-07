شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. معجب لـ ياسمين عبد العزيز.. "ربنا يدخلك الجنة مراتى على اسمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الرمضاني المقبل "ونحب تاني ليه"، الذي يشاركها بطولته عدد كبير من نجوم الفن، وأثناء مغادرة ياسمين لوكيشن التصوير التقى عدد من المواطنين بها في أحد الشوارع، وكان أحدهم هو الأبرز بينهم، حيث أعرب عن فرحته الغامرة برؤيتها، وظل يلاحقها بكلماته إلى أن دخلت سيارتها وغادرت، قائلا: "والله بحبك يا فنانة نورتي الدنيا ربنا يدخلك الجنة يارب.. والله مراتي اسمها ياسمين والله.. أنا فرحان جامد.. أنا أمي قالتي أنت هتقابل ياسمين والله. والله العظيم بحبك".

ويدور مسلسل "ونحب تانى لية"، حول ياسمين عبد العزيز التي تجسد خلال الأحداث دور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.

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وكانت ياسمين عبد العزيز قد كشفت عن البرومو الدعائى الأول لمسلسلها الرمضانى المقبل "ونحب تانى ليه"، وظهر في البرومو الفنان كريم فهمى، وشريف منيروهو يقول لها في إحدى المشاهد " أنتٍ طالق"، حيث تدورأحداث المسلسل في إطار كوميدي درامي، حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج..‎