شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تقلد ضحكة "دنفر" بعد خوضها للعبة شخصيات La Casa De Papel.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشتهر الممثل العالمي جيمي لورينتي الذي يجسد شخصية "دنفر"، في المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papel، بضحكة ساخرة طوال أحداث المسلسل الذي امتد لأربعة مواسم، وسرعان ما تحولت تلك الضحكة لتريند كوميكس من الشخصية.

وفي مقطع فيديو طريف للنجمة العالمية أورسولا كوربيرو، صاحبة شخصية "طوكيو" في المسلسل الإسباني، قررت خوض لعبة عبر تطبيق انستجرام تحدد الشبه بين المستخدم وبين شخصيات المسلسل، وسرعان ما حصلت النجمة على شخصية "دنفر"، وهو ما دفعها في النهاية لتقليد ضحكته الشهيرة بشكل كبير بطريقة ساخرة.

وفى سياق متصل حصل المسلسل الإسبانى La Casa De Papel على المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامى تمت مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.

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ويدور الموسم الرابع من La Casa De Papel، حول اعتقاد البروفيسور، أن الشرطة الإسبانية قامت بإعدام لشبونة، مما يضعه فى توتر كبير، بالإضافة إلى قيام طوكيو بتفجير دبابة للجيش، وكفاح نيروبى بين الحياة والموت، بالإضافة إلى المشادات بين أفراد المجموعة، مما يجعلهم يمرون بأصعب لحظاتهم، جنبا إلى ظهور العدو بقوة بين صفوف المجموعة داخل البنك.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن إخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن أشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف.