شاركت في فيلم مصري مؤخرا.. وفاة اللبنانية هند طاهر وعائلتها تستقبل التعازي هاتفيا بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

توفيت الفنانة اللبنانية هند طاهر، عن عمر يناهز الـ76 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ووفقًا لمواقع إخبارية لبنانية، فإن أسرة الفنانة أعلنت تلقيها التعازي عبر الهاتف بسبب الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

هند طاهر بدأت مسيرتها الفنية في فترة الستينيات، وشاركت بعدة مسلسلات منها "مسحر رمضان" عام 1967، ثم شاركت في العديد من الأفلام، من أبرزها "النصابين الثلاثة" من بطولة دريد لحام وفريد شوقي وهو من إخراج نيازي مصطفى، إنتاج 1968، وفيلم "الضياع" إنتاج 1971، بطولة رشدي أباظة وناهد شريف ومن إخراج محمد سلمان، ومؤخرا شاركت في فيلم قهوة بورصة مصر، بطولة علاء مرسي. كما شاركت في العديد من المسلسلات الشهيرة، منها "عليا وعصام" و"البخلاء" و"راس غليص" و"عيوق ورفقاتوا".