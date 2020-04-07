فيديو| سهرة كوكب الشرق ومسرحية لثلاثي مسرح مصر على قناة وزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تعرض وزارة الثقافة، مساء اليوم، فعاليتين، ضمن مباردة "الثقافة بين إيديك.. خليك في البيت"، عبر قناة وزارة الثقافة على يوتيوب.
ففي الساعة 9 مساءً، تعرض الوزارة حفلا للمطربتين ريهام عبدالحكيم ومي فاروق في سهرة لكوكب الشرق أم كلثوم.
وفي الساعة 12 إلا ربع مساءً، تعرض مسرحية شيزلونج بطولة مصطفى خاطر ومحمد أنور وحمدي الميرغني، إنتاج فرقة مسرح الشباب عام 2009، وبطولة طلاب ورشة حلم الشباب، ومن اخراج محمد الصغير.
يذكر أن مباردة الثقافة بين إيديك تهدف لمساعدة المواطنين على الجلوس في المنزل، منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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