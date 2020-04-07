مؤلفة هاري بوتر تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رويترز :

قالت الكاتبة البريطانية جيه. كيه. رولينج، مؤلفة السلسلة الأشهر هاري بوتر، إنها تعافت ما اشتبهت في أنه مرض كوفيد-19، بعد أسبوعين من المرض.

وكتبت رولينج على حسابها بتطبيق تويتر: "على مدى الأسبوعين الماضيين كانت لدي جميع أعراض كوفيد-19 (رغم عدم إجرائي للفحص)"، كما نشرت تسجيلا مصورا لأسلوب تنفس قالت إنه ساعدها في التغلب على أسوأ الأعراض لديها، أوصاها به زوجها الذي يعمل طبيبا في المملكة المتحدة.

وقالت رولينج: "تعافيت تماما وأريد أن أشارك أسلوبا أوصاني به الأطباء، لا يكلف شيئا، ولا يسبب أي أعراض جانبية، لكنه قد يساعدكم أو يساعد أحبابكم كثيرا، مثلما حدث معي".

وتحظى رولينج (54 عاما) صاحبة سلسلة كتب "هاري بوتر" والأفلام التي حملت الاسم ذاته بإعجاب الملايين في أنحاء العالم، وهي أحدث من أعلن من المشاهير تعافيه من المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وتشمل القائمة الآخذة في التزايد الممثلين توم هانكس وإدريس إلبا ومغنية البوب الأمريكية بينك وغيرهم.