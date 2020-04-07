بعد حذف الفيديوهات.. شقيق الملحن خالد عادل: "أعتذر.. مافيش أي إدراك ذهني عنده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذر حسام عادل، شقيق الملحن خالد عادل، عن الفيديوهات، التي نشرها شقيقه من داخل المستشفى، طالبًا من أصدقائه المساعدة وخصوصًا الفنان تامر حسني.

وكتب حسام عبر صحفة شقيقه بموقع "فيسبوك": "يا جماعة أنا باعتذر عن الفيديو اللي أخويا الملحن خالد عادل نزله من شوية على صفحته، لأن خالد أخويا عنده تسمم دموي حاد، بسبب التهاب خلوي حاد برجله الشمال، والتسمم الدموي ده بتكون أعراضه الهزيان وتخيلات وعدم وعي كامل، وخلل فى عملية الإدراك والنطق".

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وأضاف حسام: "الأستاذ تامر حسني وأخيه الأستاذ حسام حسني متابع معانا الموقف لحظة بلحظة عشان يتم نقل أخويا إلى الرعاية المركزة، وبشكرهم جدا على اهتمامهم بحالة أخويا، وبوجه لهم كل الشكر والتقدير، وباعتذر جدا على الفيديو اللي نزل من أخويا، لأن للأسف كنت سايب معاه الموبيل بتاعه وخرجت أكلم الدكتور، لقيت الفيديو نزل وهو بيطلب من أصدقائه أنهم يقفوا جنبه للاسف، هو فى حالة لا وعي كامل، ومفيش أي إدراك ذهني عنده".

وكان الملحن خالد عادل نشر مقطعين فيديو، اليوم، يطلب فيهم من أصدقائه أن يساعدوه في الخروج من المستشفى قائلا: "الحقوني يا جماعة.. أخواتي وأصحابي أرجوكم ألحقوني، تامر حسني أرجوك ألحقني".