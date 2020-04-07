هل يُحيى ياسين التهامي مولد عبدالرحيم القناوي "أونلاين"؟.. ابنه يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن انقيب المنشدين، الشيخ محمود التهامي، عن عزمة إحياء ليلة النصف من شعبان، وليلة الختام لمولد عبدالرحيم القناوي، غد الأربعاء "أون لاين"، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تواجهها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه الدعوة لوالده الشيخ ياسين التهامي، للمشاركة في الحفل الذي سيقام "أونلاين".

Advertisements

وتواصل "الخليج 365"، مع نقيب المنشدين"، للوقوف على تفاصيل الأمر، الذي تمنى قبول والده الدعوة والخروج للجمهور من أجل التخفيف عنهم في ظل هذه الظروف: "الوالد في الصعيد وأنا هنا، بس أنا حريص إنه يكون موجود معانا، والأونلاين والبث المباشر لغة العصر حاليا".

وأضاف: "الوالد هيكون معانا إن شاء الله، أنا دعيته إنه يعمل حفلة اونلاين وأتمنى إنه يستجيب للدعودة، هو طبعًا مش في دماغه حفلات الأونلاين والحاجات دي، واتمنى إنه يخرج للناس يعمل حفلة عشان يخفف عليهم الوضع الحالي".

وأطلق محمود التهامي مبادرة إقامة حفلات "اونلاين"، ووجه الدعوة لوالده وفرق الإنشاد الديني، في ظل الظروف، التي تمر بها البلاد ولتشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم لمواجهة فيروس كورونا.