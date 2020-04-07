رزان مغربي تحتفل بعيد ميلاد نجلها :"حشوفك قريبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت المذيعة اللبنانية رزان مغربي بعيد ميلاد نجلها "رام"، الموافق اليوم 7 إبريل الجاري.

ونشرت رزان صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :" اليوم عيد ميلادك يا ماما ، يا أحلى حاجة فيا و ليا و جوايا، اشتقتلك كتير، وحموت شمك وبوسك وأغمرك ونيمك على أيدي وبقلبي، عم بكتب هيدي الكلمات وأنا بعرف إنك صغير ما بتعرف تقرا بس بتحس قدي ماما أشتاقتلك، حشوفك قريبا انشالله ، بحبك قد كل الحب اللي بالعالم ، ماما رزان".

جدير بالذكر أن أخر أعمال رزان مغربي هي مشاركتها بتقديم برنامج رياضي بعنوان اللعيب مع رزان ومهيب وقدمته مع المذيع الرياضي مهيب عبد الهادي، على شاشة قناة MBC مصر.